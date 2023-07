A spasso nel tempo in Sardegna tra rocce, minerali e fossili

A spasso nel tempo in Sardegna grazie a rocce, minerali e fossili che ancora oggi riemergono dopo milioni di anni: dopo l’ultima rivelazione arrivata da Genoni, dove le piogge hanno mostrato alla luce conchiglie e ricci di mare risalenti a 18 milioni di anni fa, cresce l’interesse verso la storia e le origini dell’Isola che “è un po’ una palestra per i geologi, abbiamo praticamente quasi tutte le ere geologiche rappresentante in poche centinaia di chilometri quadrati nel senso che la Sardegna è come se fosse un piccolo continente” spiega il geologo Luigi Sanciu. “Noi possiamo vedere proprio la storia dal paleozoico, parliamo di un periodo dove c’erano proprio le primissime forme di vita in questi mari primordiali fino ad arrivare, appunto, all’uomo e ai mammut dell’ultima Era glaciale, quindi parliamo di 20 mila anni fa. Abbiamo davvero tutta questa scala del tempo e l’unica cosa che ci manca purtroppo sono i ritrovamenti, almeno al momento, di dinosauri”.

Geologo per lavoro e per passione, “mi divertivo a raccogliere sassolini in ogni luogo che visitavo e poi è diventato il mio lavoro principale” racconta Sanciu a Casteddu Online. Oltre ai lavori civili mi sono dedicato alla divulgazione scientifica e quella museale. Ho la direzione scientifica di quattro musei, di molti ho diretto anche gli allestimenti, di geologia/storia naturale, musei geologici del territorio. Oltre per esempio del museo Parc di Genoni mi occupo del geo museo del Monte Arci dove c’è il museo di storia naturale probabilmente più grande in Sardegna. Organizzo eventi di natura divulgativa con conferenze e attività rivolte soprattutto a chi di geologia non sa nulla e tramite la mia pagina mi occupo di fare un po’ di promozione dei siti, di fossili, strani avvenimenti dei quali è difficile immaginarsi in Sardegna”. Un mondo da scoprire, insomma, quello che racconta la geologia del territorio, un patrimonio da conservare e tramandare ancora e che ha ben 500 milioni di anni.

Tra mito e realtà la Sardegna è da tempo in classifica come la terra di Atlantide, quella narrata da Platone come essere florida e particolarmente evoluta e che, a causa di un cataclisma, venne distrutta.

“La domanda su Atlantide è sempre puntuale nelle mie conferenze e io ho sempre puntualmente detto che purtroppo al momento non c’è nessuna evidenza scientifica che questo sia avvenuto. Non vi sono tracce, prove da un punto di vista stratigrafico, poi se si vuole cavalcare il mito è un altro discorso”.

Un lavoro, quello del geologo, che mai annoia: “Sto promuovendo assieme a un amico collega la carta dei vulcani della Sardegna perché sono più di 40 quelli che hanno iniziato, grosso modo, la loro attività, forse alcuni, 500 milioni di anni fa attraverso vari cicli e gli ultimi si sono spenti, più o meno, 100 mila anni fa che vuol dire l’altro ieri”. Un altro argomento da approfondire, insomma, che si lega ovviamente a quello dei terremoti: “Registriamo annualmente decine di terremoti logicamente tutti a livello di scosse registrabili solo dagli strumenti però se andiamo un po’ indietro nella storia di questi fatti, tra gli anni 2000 e 2006 dei terremoti sono stati sentiti dalla popolazione e sono avvenuti al largo di Siniscola tra Siniscola e Olbia”.

Un obiettivo, una scoperta che farebbe battere il cuore sarebbe quella dei resti dei dinosauri, “diciamo forse al momento è l’unica pecca però abbiamo tante rocce di quel periodo come per esempio tutte quelle calcare dei vari supramonti di Orgosolo e Urzulei e le scogliere di Capo Caccia che risalgono al periodo dei dinosauri però, purtroppo, ancora non vi abbiamo trovato nulla dentro. Per quanto concerne Genoni abbiamo un sito quasi unico in Sardegna, una ex cava, dove possiamo vedere sul posto strati di fossili marini che ci riportano indietro a quando la Sardegna stava iniziando a staccarsi dalla zona della Provenza e quindi possiamo fare questo viaggio verso il centro del Mediterraneo, un periodo dove, per esempio, avremmo visto nelle sponde dei fiumi e nelle rive del mare una fauna incredibile che oggi possiamo vedere nel mare tropicale. Avremmo visto i coccodrilli e il famoso squalo megalodonte, conosciuto soprattutto dai bambini, che è una specie di squalo di circa 18 metri. Un piccolo spaccato di geologia sarda che raccontiamo al museo di Genoni oppure in quello museo di Masullas dove raccontiamo le eruzioni vulcaniche che hanno dato origine all’ossidiana e a tutto quello legato con la formazione dei giacimenti sfruttati in età neolitica”.