A Solarussa torna l’Alliga Day, una giornata per rendere il paese più pulito e bello

Dopo il rinvio a causa del maltempo nello scorso fine settimana, Solarussa è pronta a dare la caccia ai rifiuti con la nuova edizione di “Alliga Day – PuliAmo il nostro paese”.

L’appuntamento è per domani – sabato 27 maggio – con il raduno dei partecipanti in piazza del Municipio alle 8: dopo la divisione in gruppi, si inizierà la raccolta.

Ai partecipanti si consiglia di armarsi di scarpe comode, un abbigliamento adatto, un paio di guanti e tanta buona volontà.

L’iniziativa è organizzata dal Comune di Solarussa.

Venerdì, 26 maggio 2023

