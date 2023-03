A Solarussa telefono del municipio muto per un mese. Il sindaco scrive alla Prefettura

Solarussa

Gravi disagi negli uffici e per gli utenti

Gli uffici del Comune di Solarussa potrebbero rimanere un altro mese senza telefono, perché la linea è interessata da un guasto. A denunciare i disagi è il sindaco Mario Tendas, che ha informato della situazione la Prefettura di Oristano. Lo stesso primo cittadino già lo scorso dicembre si era rivolto al gestore telefonico Tim.

“Il Comune”, si legge in una nota che Tendas ha indirizzato alla Prefettura, “registra un malfunzionamento delle linee telefoniche in uso presso il municipio, tale da impedire la ricezione e l’effettuazione di chiamate rispettivamente da e verso l’esterno. II problema, inizialmente rilevato in riferimento a una o più linee telefoniche, al momento interessa tutte le linee voce”.

Nella nota Tendas ha evidenziato di aver segnalato i disservizi al gestore anche via Pec, inviata lo scorso 10 marzo. Diverse, inoltre, sono state le segnalazioni telefoniche.

“A quanto pare”, continua la nota firmata dal sindaco di Solarussa, “la risoluzione del problema, che appare complesso, è indicativamente prevista per il prossimo 20 aprile”. Una data che Tendas ritiene improponibile “per via dei disagi che il problema sta provocando, soprattutto tenuto conto del ruolo del Comune nei confronti della popolazione e del territorio in generale”.