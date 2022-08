Cabras

Sabato 13 agosto la tradizionale sagra nella borgata



Continuano gli eventi estivi a Cabras, con il ricco calendario proposto dall’assessorato alla Cultura, Spettacoli e Turismo del Comune.

Sabato 13 agosto la rassegna “Giganti di Cabras” si trasferisce a Solanas, unendosi all’ormai tradizionale sagra della pasta, la kermesse gastronomica organizzata dall’associazione Coro popolare Santa Barbara di Solanas e in collaborazione con l’associazione culturale L’Amicizia, che da quest’anno prende il nome di “C’è pasta per te”.

Tra via Magellano e via San Paolo saranno allestiti i tavoli e gli stand dove, a partire dalle 20, sarà possibile acquistare i piatti per la degustazione della pasta.

Alle 22 in via San Paolo il concerto di Manuela Mameli, jazz vocalist, interprete moderna della tradizione sarda, autrice e compositrice in ambito Jazz-Pop e Folk, che si esibirà con il proprio trio e con il maestro di launeddas Stefano Pinna.

La serata proseguirà poi con musica e balli sardi.

Giovedì 11 agosto 2022