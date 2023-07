A Sinnai il battesimo dell'associazione delle famiglie disabili: "Camp estivi, sport e inclusione"

Battesimo a Sinnai della nuova e prima associazione del paese di genitori di bimbi autistici e che raccoglie tutte le disabilità motorie e psichiche, “Aps diritti famiglie disabili”. All’evento ha partecipato anche la vicesindaca del Comune, Maria Barbara Pusceddu, che ha garantito il pieno supporto alla realtà formata da padri e madri di bambini e ragazzini “speciali”. Come già anticipato da Casteddu Online (QUI la notizia) l’intento è quello di organizzare tanti eventi per garantire momenti di gioia ai bambini ma, allo stesso tempo, creare una sorta di mutuo soccorso per superare gli scogli burocratici come la compilazione di domande di aiuto o di richiesta di sostegno. Con l’estate 2023 ormai iniziata, tutti i membri del direttivo sperano di poter realizzare tanti eventi. Ecco, di seguito, i punti principali snocciolati nel programma ufficiale della realtà che vede nel ruolo di presidente e vicepresidente Giuseppe Floris e Angelo Loi.

“Inclusione: lavoreremo per favorire maggiormente l’inclusione sul territorio. Mobilità: gli spostamenti per i disabili sono sempre difficili. Vogliamo sostenere progetti per supportare le famiglie anche su questi aspetti. Sport: il disabile ha bisogno di essere supportato nello svolgimento di attività sportiva. Ci proponiamo di gestire progetti per il sostegno in questo ambito e collaborare con altre associazioni che già lavorano nel campo. Supporto alle famiglie: le famiglie si trovano spesso in condizione di isolamento. Vorremo contribuire a sviluppare una mentalità nuova dell’ascolto, e aiutarle a comprendere i diritti che gli spettano, creare momenti di condivisione tra le famiglie, per confrontarsi senza paure e pregiudizi. Laboratori: abbiamo in mente tante attività creative e ricreative: laboratori di cucina, teatro, musica, falegnameria e orti didattici. Centro di aggregazione: con momenti accessibili a tutti. Camp estivo: l’estate rappresenta un problema per molte famiglie con disabili a carico e nei centri estivi spesso non possono da soli sopportare l’onere di un educatore in rapporto 1 a 1. Vogliamo sostener progetti a supporto di queste strutture, nell’ottica di una maggiore inclusione. Corsi per integrazione al lavoro: ci piace sognare, e vorremmo supportare progetti di avviamento e integrazione al lavoro per disabili, affinchè possano trovare una loro dimensione e sentirsi realizzati anche contribuendo ad attività lavorative”.