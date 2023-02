A Simaxis “Sa Coja de Tziu Damus”: gli invitati alle nozze si portino sedie e cibo da casa

La rievocazione si aprirà alle 15 di sabato 25 febbraio con l’incontro di tutti i figuranti e partecipanti in via Gialeto 41, a casa dello sposo Tziu Damus, che si recherà poi seguito dal corteo a casa di Tzia Susanna, in via Gramsci 10.

Alle 16 la celebrazione del matrimonio presso il monte granatico di via Amsicora: da lì si partirà con una sfilata che accompagnerà i novelli sposi per le vie del paese. Intorno alle 19, l’arrivo al centro sociale nel largo Carlo Felice per l’invito di nozze, con una cena conviviale di comunità.

Sa Coja di Tziu Damus è un’iniziativa dell’Amministrazione comunale e della Pro loco di Simaxis, con l’organizzazione del Comitato San Simaco Leva 1973.