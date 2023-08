A Simaxis poca pulizia e forte odore di guano: “Marciapiedi impraticabili”

Ambiente Residenti esasperati

Il Marciapiede nei pressi del Municipio

Simaxis

Residenti esasperati

Proteste a Simaxis per le condizioni di degrado in cui versano le due principali piazze del paese. Oltre alla scarsa pulizia, effettuata in parte questa mattina, i residenti si lamentano per il pestilenziale odore di guano che ammorbano l’aria, proprio nella piazzetta antistante la chiesa parrocchiale di San Simmaco e davanti al Municipio.

“Quello della presenza eccessiva degli uccelli è un problema che non è mai stato risolto dall’amministrazione comunale qui a Simaxis”, ha ricordato un residente, “in certi giorni viene difficile anche attraversare quel tratto dei marciapiedi. Il caldo poi rende l’aria irrespirabile. E inoltre non è bello vedere due zone importanti del paese in queste condizioni”.

Il marciapiede nei pressi della Chiesa

Martedì, 29 agosto 2023

