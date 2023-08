A Simaxis piazze sporche e odore di guano: l’amministrazione comunale risponde alle lamentele dei cittadini

Simaxis

“Non esiste soluzione che dia la possibilità contemporaneamente di mantenere la vegetazione e azzerarne gli svantaggi”

L’amministrazione comunale di Simaxis risponde alle proteste di alcuni cittadini, che hanno lamentato le condizioni di degrado in cui versano le due principali piazze del paese: quella del Municipio e quella della Chiesa di San Simaco, dove la presenza il guano degli uccelli rende l’aria irrespirabile.

Pubblichiamo integralmente la lettera firmata dagli amministratori, guidati dal sindaco Giacomo Obinu.

In merito all’articolo apparso martedì 29 circa la protesta di alcuni residenti per lo stato di degrado in cui verserebbero la piazza del municipio e il marciapiede di fronte alla chiesta parrocchiale, e le relative polemiche scatenatesi in varie pagine sul social network “Facebook”, in qualità di

Amministratori desideriamo evidenziare quanto segue: il problema della presenza di guano nella piazza del comune è chiaramente riconducibile alla presenza della vegetazione quasi secolare che adorna e contraddistingue già dagli anni ’50 del secolo scorso la piazza stessa, costituendone una caratteristica paesaggistica alla quale sia gli amministratori che la maggioranza dei cittadini residenti non vogliono rinunciare. Detto questo, al momento della pubblicazione dell’articolo era già stato programmato un intervento di potatura e sfoltimento che dagli inizi di agosto è slittato a questi giorni a causa del periodo di ferie delle aziende specializzate.

Giova sicuramente inoltre specificare che la piazza viene lavata e spazzata a giorni alterni da parte dei titolari del Bar prospiciente, quale servizio di compensazione dell’occupazione della piazza con tavolini per i clienti dell’esercizio stesso. Non si nega che nelle giornate più calde certamente era percepibile l’odore del guano amplificato dall’umidità dell’aria e dall’afa, tuttavia non è sempre possibile avere la cosiddetta botte piena contemporaneamente alla moglie ubriaca, nel senso che la presenza dei volatili sarebbe eliminabile esclusivamente con l’eliminazione della vegetazione, tutti gli altri interventi sono sia temporanei che palliativi, come lo era il dissuasore acustico che è stato necessario disattivare in quanto era più fastidioso per i residenti che per i volatili, i quali, infine si erano praticamente abituati.

È ancora diversa la situazione del marciapiede fronte chiesa parrocchiale, nel quale sono presenti alcuni grandi alberi di carrubo. Questi alberi, nella loro normale crescita hanno danneggiato la pavimentazione esistente e, in periodo estivo, emettono una tipica melassa che rende il marciapiede appiccicoso fino alle prime piogge.

Anche in questo caso non esiste una soluzione che dia la possibilità contemporaneamente di mantenere la vegetazione e azzerarne gli svantaggi.

Come amministratori siamo fermamente convinti che la vegetazione sia, non solo parte dell’aspetto paesaggistico del Paese, ma anche assolutamente necessaria, in quanto è scientificamente dimostrato che la sua presenza nelle aree urbane, oltre a migliorare la qualità dell’aria contribuisce all’attenuazione delle temperature, specie nel periodo estivo.

La nostra amministrazione ha a cuore il paese in tutti i sensi, non solo nell’aspetto esteriore. Certamente, come in tutti i centri urbani, vi sono periodi alterni a pulizia appena svolta e pulizia da svolgere, nel complesso comunque il paese si cerca sempre di tenerlo in buona manutenzione. Certamente non aiutano la scarsità delle risorse economiche a disposizione, le quali non possono essere completamente dedicate alla puntuale pulizia di ogni singolo metro quadrato di area urbana, a discapito evidentemente di altre opere e servizi ugualmente necessari; né ha giovato la intricata vicenda del servizio civico che avrebbero dovuto svolgere i percettori delle misure di sostegno al reddito (reddito di cittadinanza) che, sostanzialmente, consentendo agli aventi diritto la possibilità di rifiutarsi di svolgere il volontariato, in buona sostanza si è assistito a una lunga serie di defezioni, a fronte di pochi responsabili che invece si sono dedicati al “servizio civico”, le prime delle quali, talvolta, sono in testa nel commentare lo scarso, a loro dire, decoro del paese, diversamente a come hanno invece funzionato altre misure degli anni scorsi quali “estrema povertà”, “REIS” poi “REI”, attraverso i quali ogni comune poteva contare su un certo numero di “volontari” da destinare alla ordinaria manutenzione della pulizia e decoro urbani.

Un altro problema sul quale giova porre l’accento, poiché una delle obiezioni più frequenti da parte dei detrattori è la massima secondo cui “però ci pretendono di pagare le tasse”. In questo caso bisogna purtroppo osservare che diverse famiglie e, talvolta, aziende, allungano, in certi casi per un tempo indefinito, il pagamento delle imposte comunali. Molti cittadini probabilmente non sanno che le norme statali sulla sostenibilità della finanza pubblica, impongono agli enti locali, nel bilancio di ogni anno, l’accantonamento di una somma corrispondente alla quota di imposte non riscosse nell’anno precedente, il così detto “fondo crediti di dubbia esigibilità”; tale fondo, nel caso del nostro comune, è quasi totalmente costituito dalla quota di evasione della TARI che in certi anni ha sfiorato il 50%: con un costo del servizio di circa 230.000 € all’anno si fa presto a raggiungere la sproporzionata cifra di 100.000 € di fondo crediti da accantonare: si può facilmente capire che per un comune delle dimensioni similari a quelle di Simaxis, dover rinunciare a una somma che oscilla tra le 70 e le 100 mila € all’anno non è una questione di poco conto.

Quindi ben vengano le osservazioni costruttive che stimolano gli amministratori a migliorare i servizi, ma bene anche considerare l’altra faccia della medaglia, l’insieme dei cittadini, che dovrebbe contribuire alla cura del proprio paese.

Gli amministratori di Simaxis