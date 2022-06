Grazie per aver letto questo articolo. Se vuoi commentarlo, accedi al sito o registrati qui sotto. Se, invece, vuoi inviarci un’informazione, una segnalazione, una foto o un video, puoi utilizzare il numero Whatsapp 331 480 03 92, o l’indirizzo email Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Per la Corona de Logu si tratterà di un’occasione importante d’incontro, tra soci, con il territorio, con il pubblico. Per partecipare all’evento, si può compilare questo modulo online .

Al pomeriggio, invece, si terrà l’assemblea della Corona de Logu. Con inizio alle 16, sarà aperta al pubblico e si svolgerà su due momenti. “Nel primo” spiegano i soci dell’associazione, “racconteremo chi siamo e che cosa facciamo. Nel secondo, daremo parola ai presenti. La discussione partirà dal tema dell’energia, per ricollegarci al mattino e restare sul concreto. Ma ovviamente chi prenderà il microfono potrà esprimersi come meglio crederà”.

Un confronto aperto sulla Sardegna di oggi e sul come progettarne una nuova. Domani – sabato 18 giugno – a Simaxis si parlerà di questo. Corona de Logu, l’associazione degli amministratori comunali indipendentisti sardi, in occasione della propria festa, si aprirà a soci e socie, agli amministratori locali dei 377 comuni sardi, ai territori e a tutti coloro che vorranno passare una giornata insieme a loro per discutere su politica, cultura e comunità.

