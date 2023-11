A Silì l’assemblea regionale dei Cai. Pierfrancesco Boy è il nuovo presidente

Oristano

Nel Comitato direttivo anche la veterinaria Mimma Deiana della sezione di Oristano

Pierfrancesco Boy è il nuovo presidente dei Club Alpino Italiano Sardegna. Subentra a Matteo Marteddu. L’assemblea regionale si è svolta ieri a Silì, nella sede del Cai Oristano. Boy, funzionario regionale, socio del Cai Cagliari, guiderà l’associazione per i prossimi tre anni.

All’assemblea hanno partecipato i delegati arrivati dalle quattro sezioni provinciali, in rappresentanza di circa 1.500 soci. Nel Comitato direttivo regionale, sono stati eletti Marteddu, Maria Cosima Deiana (Mimma), della sezione di Oristano, veterinaria, amministratrice comunale di Ardauli, Maria Bruna Salis della sezione di Sassari, funzionaria direttiva del Comune di Sassari, e Fabrizio Pani, avvocato della sezione di Cagliari.

Matteo Marteddu nel suo intervento, dopo il ringraziamento ai suoi collaboratori e ai presidenti sezionali, ha fatto il punto della collocazione del Cai in Sardegna, con riferimento alle molteplici attività che si articolano tra i gruppi speleo, ciclo escursionismo e torrentismo, montagna terapia, alpinismo in Sardegna e fuori. In particolare, ha posto l’accento sullo sviluppo ordinato e certificato di 1.500 chilometri di sentieri a segnaletica Cai, in ottemperanza alla legge regionale 16/2017. Per il prossimo triennio si lavora allo sviluppo di altri 1.500 chilometri che interesseranno la dorsale occidentale, con l’intera provincia di Oristano interessata.

“Tutto ciò è reso possibile per lo straordinario lavoro di Forestas”, ha sottolineato Marteddu, “con i loro tecnici c’è stato e c’è un intenso rapporto di comuni valori e di costante reciproca formazione”. Rapporto che ha fatto raggiungere due importanti traguardi normativi: il regolamento per realizzare sentieri in sicurezza per i vari tipi di disabilità e la nuova legge regionale, approvata il 7 novembre dal Consiglio regionale, che, allineandosi ad altre regioni all’avanguardia, disciplina l’istituzione di bivacchi e rifugi lungo i sentieri di Sardegna.

Partecipato il dibattito con l’intervento del nuovo presidente Boy, il quale, nel segno della continuità, punterà a rafforzare il rapporto con l’Agenzia Forestas, in sintonia con la legge e i regolamenti sulla sentieristica. Boy intende inoltre coordinare e offrire nuovi impulsi alle sezioni del Cai Sardegna, anche sul versante del campo della speleologia e della montagna terapia.

Gesuino Onida, responsabile regionale Cai per la sentieristica e componente del Tavolo tecnico regionale, ha fatto il punto sulla rete sarda e sulle attività di formazione per gli operatori della segnaletica Cai. I presidenti delle diverse sezioni hanno manifestato la concreta disponibilità a proseguire nella collaborazione anche attraverso il confronto costante con le amministrazioni locali.

