“A incremento di quanto già fatto, inoltre, nel corso dell’ultima riunione di giunta abbiamo deliberato e votato all’unanimità il progetto di fattibilità tecnica ed economica per la realizzazione di una compostiera di comunità per il trattamento della frazione organica del rifiuto solido urbano”, annuncia ancora l’assessore e vicesindaco Erdas. “Questa richiesta viene formulata dal Comune al ministero della Transazione ecologica nell’ambito dei fondi del PNRR: il quadro di fattibilità tecnica ammonta a 285.000 euro circa”.

Anche Siamaggiore avrà il suo ecocentro comunale. La struttura, progettata e affidata in esecuzione con la precedente giunta comunale dell’ex sindaca Anita Pili, è stata completata con l’attuale amministrazione in carica guidata dal sindaco Davide Dessì e sarà operativa dal venerdì prossimo 1° aprile.

La mappa della compostiera

Fonte: Link Oristano

