Una novità tanto attesa in paese, anche i migliori amici dell’uomo potranno disporre di uno spazio dove essere liberi di correre e giocare. Operai al lavoro per sistemare gli spazi e realizzare una adeguata recinzione in modo tale da ben custodire gli animali. A darne notizia è il sindaco Gigi Puddu che ha mostrato l’avanzamento dell’opera in corso di esecuzione. Si diffonde sempre più, quindi, la pratica del benessere animale e le offerte, da parte delle istituzioni, a loro riservate: ritagliare un angolo di verde all’interno del territorio e dotarlo di piccoli accorgimenti consentirà ai cani, e ai loro padroni, di trascorrere qualche ora di svago e relax in sicurezza, sia per gli animali che per le persone.