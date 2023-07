A Settimo San Pietro piccoli ecologisti in azione per ripulire il paese

Nonostante il gran caldo di ieri, la collaborazione tra Centro di Aggregazione sociale e Gruppo CuriAmo Settimo è stata “eccezionale”: così ha definito l’evento il sindaco Gigi Puddu che ringrazia pubblicamente tutti i partecipanti, “in particolare ai più giovani che hanno dato una lezione di civiltà a tanti adulti”. Infatti, con pinze e sacchi in mano, passo dopo passo hanno collezionato ogni genere di scarto abbandonato un po’ ovunque tranne che nei contenitori per i rifiuti e dimostrato di avere tanta sensibilità nei confronti del centro abitato e dell’ambiente che li circonda. Un piccolo ma importante messaggio, quindi, quello del rispetto verso il bene comune, non sempre applicato dai grandi, con la speranza che questa strada venga seguita sempre lungo il cammino della loro vita.