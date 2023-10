A Sestu una gara di solidarietà per Alessio, affetto da una malattia rara

Gara di solidarietà per Alessio, affetto da una malattia rara, il paese si stringe alla famiglia e contribuisce alla raccolta fondi per sostenere le spese di viaggio per volare al Gemelli di Roma: raccolti quasi 2 mila euro, “martedì Alessio partirà a Roma. E speriamo in buone notizie” comunica Elisabetta Loi, la sorella del giovane. Si chiama X fragile la sindrome contro la quale combatte il giovane di 27 anni, conosciuta anche come sindrome di Martin-Bell, ma da marzo deve fare i conti con un altro grave disturbo: “Ha un singhiozzo quasi 24 ore su 24 e vomita sangue” spiega la sorella, “è dimagrito circa 25kg. Qui a Cagliari gli hanno diagnosticato una paralisi al diaframma che probabilmente parte dal cervello”. Il viaggio della speranza è per Roma, ospedale Gemelli, uno dei più attrezzati in tutta Italia, così “avremmo più possibilità per salvarlo”. Per domani è in programma la partenza, dopo l’appello lanciato dalla sorella di Alessio e la raccolta fondi, in pochi giorni, quasi due mila euro, su cinquemila necessari, sono stati donati: “I soldi verranno utilizzati per il viaggio alloggio, cibo e per fare in modo che possa partire anche la dottoressa con loro in modo che abbia assistenza durante il viaggio”.