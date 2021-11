Sennariolo e Scano di Montiferro, due fra i comuni più colpiti dagli incendi della scorsa estate, hanno ospitato stamane le tradizionali celebrazioni provinciali per la festa dell’Unità nazionale e per la giornata delle forze armate.

Foto Ufficio Stampa Prefettura di Oristano

Foto Ufficio Stampa Prefettura di Oristano

Il prefetto ha anche voluto ringraziare le forze armate: “Credo che grazie sia la parola più giusta, per quello che fate tutti i giorni per la nostra sicurezza. Credo sia indubbia la loro eccezionale professionalità, disponibilità ed efficienza ogni volta siano stati chiamati a operare”.

“La piccola prefettura di Oristano sta facendo il possibile per tornare a una situazione, se non di normalità, più vicina possibile alla normalità”, ha detto il prefetto Stelo, rivolgendo un saluto affettuoso ai sindaci dei comuni colpiti.

Foto Ufficio Stampa Prefettura di Oristano

Foto Ufficio Stampa Prefettura di Oristano

Fonte: Link Oristano

- SARDA NEWS -

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE DI OGGI



Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia.Sardanews.it - portale web informativo, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, autofinanziato e sostenuto dai banner pubblicitari che compaiono tra le notizie. Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser. Per info e segnalazioni scrivi a