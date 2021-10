Animati dall’amore per il proprio paese e da un lungimirante progetto di crescita e di sviluppo, i giovani e giovanissimi seneghesi che hanno aderito al progetto Arco hanno dimostrato grande interesse per la tutela dell’ambiente, promuovendo tra le altre cose l’organizzazione dell’iniziativa “Puliamo il mondo”, nell’ambito di una campagna nazionale di Legambiente.

Tra gli appuntamenti degli incontri in programma a Seneghe tanti workshop e una conferenza con l’eurodeputato Brando Benifei, in programma sabato mattina.

Il meeting avrà inizio domattina – venerdì 15 ottobre – e si chiuderà sabato 16. “Arco – Giovani Community Managers per l’attivazione delle comunità rurali” è un progetto finanziato dal programma Erasmus+, promosso dall’associazione interculturale Nur e dalla cooperativa Sardarch e approvato dall’Agenzia nazionale per i giovani. L’obiettivo del programma è facilitare il dialogo tra i giovani e le amministrazioni pubbliche.

Oltre trenta giovani e i rappresentanti di associazioni e istituzioni arrivati da Piemonte, Campania, Puglia e Lazio sono a Seneghe per partecipare al meeting conclusivo del progetto nazionale Arco , programma a cui hanno partecipato cinque piccoli comuni italiani, puntando sull’attivismo giovanile per lo sviluppo locale, seguendo il modello del Community Management. Oltre a centro del Montiferru sono stati coinvolti Condove (Piemonte), Petruro Irpino (Campania), Tiggiano (Puglia) e Genazzano (Lazio).

Fonte: Link Oristano

