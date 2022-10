A Selargius tanti marciapiedi disastrati: “Anche gli anziani costretti a camminare sul bordo delle strade”

Lo spazio per camminare a piedi non si trova : caccia al marciapiede percorribile. Questo succede in via Trieste, una delle vie principali di Selargius, ma anche in tante altre parti della città, dove il pedone è costretto a camminare a bordo strada perché i marciapiedi sono impraticabili o inesistenti. Se poi, come si vede dalla foto, si è costretti a camminare con l’ausilio di deambulatori o carrozzine, “la Selargius per tutti” è un miraggio”. A denunciarlo, con un post su Facebook, è la consigliera comunale del Pd Francesca Olla, che in Comune siede all’opposizione. “Per le persone che camminano a piedi, cercare protezione nei marciapiedi segnati dal tempo e dalla mancata manutenzione è una triste impresa. “Vogliamo una Selargius per tutti”, è stato solo un convincente slogan elettorale”. Chiaro l’attacco al neo eletto sindaco, Gigi Concu. “La realtà è ben altra per chi deve obbligatoriamente utilizzare tacchi e suole delle proprie scarpe perché non può usare altri mezzi di locomozione: non può camminare sul marciapiede e, a discapito della sua incolumità, deve necessariamente camminare a bordo strada. Purtroppo questi sono i tristi fatti quotidiani. Vergogna”.