A Selargius il murale in memoria di dj Donald Mezmeric: "Le sue vibrazioni musicali rimarranno per sempre"

Tre mesi per realizzare un gigantesco murale in memoria di Donald Mezmeric, vero nome Donald Scalas, morto a luglio ad appena 43 anni a Cagliari. A realizzarlo l’artista Roberto Cireddu su volontà degli amici. L’opera si trova in piazza Salvo d’Acquisto a Selargius. Chiarissimo il riferimento alla musica fatta da Donald, tantissime onde bianche che vogliono rappresentare vibrazioni continue e ritmate, proprio come la musica proposta dal trentacinquenne ai tantissimi eventi in cui era stato in consolle. La sua scomparsa, il 23 luglio scorso, aveva gettato nello sconforto e nella disperazione i familiari, gli amici e i fan delle sue serate musicali tra Cagliari e hinterland.

Molto toccante, tra i vari commenti, quello della mamma: “La perdita di un figlio è una delle prove più dure che un genitore possa affrontare perché infrange un luogo comune sul naturale ordine delle cose. Niente si può più cambiare, ma io e mio figlio Igor possiamo ringraziare tutti gli amici che Donald ha avuto e tutt’ora ha. Questo bellissimo murales per Do’, io lo chiamavo così, è la prova di quanto è amato e manca a troppe persone. Grazie a Roberto Cireddu, artista speciale e amico di Donald, sei riuscito a rappresentare le ‘vibrazioni’ della musica e dell’anima di Donald che nell’arco del tempo tutti hanno apprezzato. Grazie di cuore a tutti”.