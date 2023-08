A Sedilo con “Astros de Iloi” aperitivo al chiaro di luna nel parco archeologico

Sedilo

Telescopio puntato verso il cielo la notte del 24, dopo una visita al nuraghe

Il fascino della luna unito alla magia di un luogo antico, tra nuraghi e tombe dei giganti. L’associazione archeologica Iloi, in collaborazione con il planetario de L’Unione Sarda, organizza anche quest’anno “Astros de Iloi – La notte della Luna” in programma per giovedì 24 agosto.

Una serata alla scoperta della volta celeste e dedicata a tutti gli appassionati di archeologia e astronomia, nel parco archeologico di Iloi, distante appena due chilometri da Sedilo e che domina l’antica valle del fiume Tirso.

La serata inizierà alle 19 con una visita guidata, prima al nuraghe e poi al villaggio e alle tombe dei giganti.

Spazio poi alla convivialità con un aperitivo al chiaro di luna, alle 20, con prodotti tipici locali e musica jazz & bossa nova.

Dalle 21, invece, i visitatori potranno osservare al telescopio la luna nella sua fase di maggiore visibilità, mentre l’astrofisico Manuel Floris darà informazioni su pianeti e costellazioni.

Durante tutta la serata, nel chiosco allestito sul posto sarà possibile trovare fresche e panini farciti con carni locali, oltre che ascoltare buona musica.

