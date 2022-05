(ANSA) - SASSARI, 10 MAG - Nell'ambito del programma del "Maggio della Comunicazione", organizzato dal corso di laurea in Comunicazione pubblica e Professioni dell'informazione dell'Università di Sassari, il 18 maggio, alle ore 17, si svolgerà il webinar di rilievo nazionale su "Pluralismo, informazione, democrazia tra emergenza e guerra".

Dopo i saluti istituzionali della professoressa Romina Deriu, presidente del corso di laurea, seguirà la relazione del professor Giovanni Bianco, docente dell'Ateneo sassarese.

Quindi, con il coordinamento dell'avvocato Michele Zuddas, sono previsti gli interventi di diversi luminari del tema: Carlo Amirante (Università di Napoli Federico II), Giuseppina Carboni e Gabriele Magrin (Università di Sassari), Carolina De Stefano (Università Luiss Guido Carli), Giorgio Grasso (Università Insubria), Ilenia Massa Pinto (Università di Torino). (ANSA).



Fonte: Ansa Sardegna

