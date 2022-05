A Sassari studenti piloti con l'Aeronautica militare - Sardegna

(ANSA) - ALGHERO, 13 MAG - Sognando le imprese di Antoine de Saint-Exupéry, 180 studenti delle scuole superiori di Sassari possono provare l'ebrezza di volare in formazione con un aereo militare, il Siai U-208, decollando dall'aeroporto militare di Alghero. Un'occasione offerta loro dall'Aeronautica militare e dal corso di "Cultura aeronautica Città di Sassari" attivato in accordo con il ministero dell'Istruzione.

Il corso è suddiviso in due parti: durante una prima settimana, iniziata lo scorso lunedì, i giovani studenti seguono un ciclo di lezioni teoriche sulle basi dei principi aerodinamici, gli strumenti e la sicurezza del volo con accenni alla meteorologia e al controllo del traffico aereo. Nella seconda settimana gli studenti vivranno l'esperienza del volo in formazione con un aereo militare, il Siai U-208, accompagnati dai piloti istruttori di volo del 60° Stormo dell'Aeronautica Militare di Guidonia (Roma).

A tutti i partecipanti sarà consegnato l'attestato di frequenza che assegna un punteggio di merito per alcuni concorsi in Aeronautica Militare. Al termine, sarà stesa una graduatoria finale e i primi classificati riceveranno come premio la possibilità di partecipare a uno stage all'Aeroporto di Guidonia, sede del 60° Stormo, per indossare i panni di pilota dell'Aeronautica Militare e volare con l'aliante Twin Astir.

Un premio per continuare a sognare di poter vivere e lavorare con la testa fra le nuvole. (ANSA).



RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA Ottieni il codice embed

Fonte: Ansa Sardegna