(ANSA) - SASSARI, 10 NOV - Dopo aver ripreso pieno possesso del padiglione e del centro polifunzionale di Predda Niedda, a Sassari, utilizzato negli ultimi due anni da Ats come hub vaccinale, Promocamera rilancia le attività fieristiche e mette a disposizione delle imprese un canone ridotto per la locazione del padiglione e nuovi voucher fiere, finanziati tramite il Fondo Fiere.

Le regole per l'erogazione dei voucher sono state mofidicate su decisione della giunta camerale. Il Fondo, inizialmente costituito per sostenere e supportare la partecipazione delle imprese locali a fiere, mostre, incontri B2B, fuori dalla Sardegna, oa è stato allargato estendendo la possibilità di usufruire dei voucher anche alle manifestazioni che saranno organizzate direttamente nel centro polivalente di Promocamera, a Sassari. E per dare un più ampio respiro all'iniziativa e attirare anche investori da oltre il Tirreno, è stato pubblicato un avviso pubblico nazionale.

L'idea di fondo di Promocamera, illustrata oggi dal presidente Francesco Carboni e dal direttore Luigi Chessa, è quella di realizzare un progetto di riqualificazione del Centro servizi per trasformarlo in un Hub Enterprises finalizzato al ripensamento degli spazi dedicati alle aziende all'interno dell'habitat urbano e funzionale al potenziamento del secondo polo fieristico regionale, integrato e connesso con il centro della città e il territorio di area vasta. Gli obiettivi dell'Hub Enterprises sono: rafforzare il dinamismo e la competitività del territorio, definire un insieme di strategie tese all'ottimizzazione e all'innovazione dei servizi alle imprese e ai cittadini, potenziare le attività fieristico-espositive, congressuali.

"Vogliamo dare il nostro concreto contributo nel proiettare la costituenda Città metropolitana di Sassari, il territorio del nord Sardegna e le imprese in una dimensione europea, moderna, tecnologica, attrattiva e prospera", spiega Carboni. (ANSA).



Fonte: Ansa Sardegna