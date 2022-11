A Sassari luci per Natale e balli di gruppo a Capodanno - Sardegna

(ANSA) - SASSARI, 29 NOV - Niente concerto in piazza a Sassari per festeggiare il Capodanno: per l'arrivo del 2023 l'aministrazione comunale ha pensato ai balli di gruppo per animare la notte di San Silvestro. Come è stato annunciato oggi in conferenza stampa dal sindaco Nanni Campus e dalle assessore Laura Useri e Alessandra Corda, il Comune pubblicherà un avviso di manifestazione di interesse rivolto alle scuole di ballo per l'animazione e l'intrattenimento nella notte di Capodanno in quattro piazze cittadine: piazza Santa Caterina, piazza Moretti, piazza Madonna del Latte Dolce e piazza Sant'Antonio.

"Un modo - è stato spiegato - per creare un momento di convivialità e condivisione, all'insegna di una passione che accomuna tantissime persone a Sassari, offrendo un'alternativa a chi non desidera spostarsi e preferisce festeggiare l'arrivo del 2023 in città e allo stesso tempo senza creare concorrenza ai centri del territorio che sul Capodanno puntano molto".

Ad animare la città nel perdiodo delle festività natalizie ci saranno invece proiezioni luminose su palazzi e monumenti, alberi addobbati, iniziative dedicate ai più piccoli, numerosi eventi culturali, giostre e concerti non solo al centro ma anche nei quartieri periferici. (ANSA).



Fonte: Ansa Sardegna