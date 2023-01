(ANSA) - SASSARI, 01 GEN - Si chiama Riccardo il primo bambino nato nel 2023 all'ospedale civile di Alghero. E' venuto alla luce con un taglio cesareo alle 2.57.

Riccardo, che ha pesato 3,56 chili, è il primo figlio di Laura Tidore e Marcello Pozzati, entrambi 36enni di origini algheresi e residenti ad Olmedo. Sia la madre che il piccolo Riccardo sono in buone condizioni di salute e vengono coccolati dallo staff dell'unità operativa di Ostetricia e Ginecologia dell'ospedale di Alghero, guidata dal dottor Franco Careddu.

È un maschietto di 3,150 chili anche il primo nato a Sassari nel 2023. Si chiama Federico ed è venuto al mondo alle 4,50 di questa mattina. La mamma Barbara Urgeghe è al suo secondo parto e in sala è stata assistita dall'ostetrica Chiara Mirabella.

Tanta la felicità del papà, Giacomo Marginesu: la coppia è di Sennori e ha già un'altra figlia, Martina Piera, ed è stata proprio lei a scegliere il nome del fratellino.

È sempre un maschietto l'ultimo nato nel 2022. Si chiama Alessio e ha pesato 3,230 kg. La mamma Fabiola Leoni di Olmedo, al suo primo parto, è stato assistita dall'ostetrica Marilisa Stagnetta. (ANSA).



Fonte: Ansa Sardegna

- SARDA NEWS -

