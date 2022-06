A Sassari apre un nuovo ecocentro in periferia - Sardegna

(ANSA) - SASSARI, 08 GIU - È stato inaugurato oggi il secondo ecocentro comunale di Sassari. La nuova struttura è stata aperta a Funtana di lu coibu, nell'area dell'ex inceneritore, alla periferia della città.

L'ecocentro, inaugurato dal sindaco Nanni Campus e dall'assessore all'Ambiente, Antonello Sassu, occupa una superficie di 2.100 mq ed è un punto attrezzato per la raccolta policalente dei rifiuti.

I cittadini avranno la possibilità di conferire gratuitamente i rifiuti ingombranti dal lunedì al venerdì dalle 9:45 alle 14:30 e dalle 16:30 alle 18:30 e il sabato dalle 12:30 alle 16:45.

I lavori per la realizzazione dell'ecocentro, che nel periodo della pandemia hanno subito un rallentamento, sono costati 300mila euro, a fronte di un finanziamento comunale e regionale di 454mila euro, ottenuti tra il 2017 e il 2019, con progetto approvato nel 2020 e apertura del cantiere nel gennaio 2021.

Le economie saranno utilizzate per l'acquisto di attrezzature utili al funzionamento del punto di raccolta. (ANSA).



RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA Ottieni il codice embed

Fonte: Ansa Sardegna