Natale si avvicina e il Comune di Sarroch ha pensato di coinvolgere i bambini con “Creare divertendoci”, laboratori dedicati ai più piccoli che si stanno tenendo presso il centro di aggregazione sociale di via Giotto.

Quest’anno, anziché organizzare le attività nelle scuole, è stata prediletta la decisione di far rivivere il centro con nuove attività laboratoriali, tra le quali anche la preparazione dei canti natalizi e la realizzazione degli addobbi per l’albero di Natale.

In questi giorni, i bimbi si stanno adoperando nelle attività di cucito creativo, intrecci di lana e l’utilizzo di diversi tessuti, grazie alla collaborazione della modellista sartoriale, Natascia Moi. Le creazioni saranno poi appese nell’albero di Natale di Piazza Repubblica.

Invito speciale, quindi, ai bimbi dai 4 ai 10 anni, senza accompagnamento; dai 18 mesi ai 3 anni, accompagnati da un adulto di riferimento.

I laboratori si svolgono ogni martedì, giovedì e sabato

dalle ore 16:00 alle ore 18:30.

“Sarà una gioia vedere nell’albero le decorazioni realizzate dai bambini e dalle bambine, siete tutti invitati ad essere presenti l’8 dicembre in Piazza Repubblica, per l’allestimento dell’albero” comunica il Comune.

- SARDA NEWS -

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE DI OGGI



Leggi tutte le notizie del giorno in Sardegna

Leggi tutte le Offerte di Lavoro in Sardegna

Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. *La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia.Sardanews.it - portale web informativo, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, autofinanziato e sostenuto dai banner pubblicitari che compaiono tra le notizie. Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser. Per informazioni e segnalazioni scrivi al nostro indirizzo e-mail