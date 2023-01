“Ai visitatori che sceglieranno di farci visita per scoprire Sa Carrela ‘e nanti”, aggiunge il sindaco, “consiglio di arrivare la mattina presto a Santu Lussurgiu. Da noi non ci sono biglietti, quindi chi arriva prima si assicura i posti migliori. Ci saranno i classici punti ristoro, inoltre con qualche ora a disposizione sarà possibile visitare la sede della Fondazione Hymnos e il Museo della tecnologia contadina. E all’imbrunire, terminata Sa Carrela ‘e nanti, sarà possibile intrattenersi lungo le vie di Santu Lussurgiu, alla scoperta della grande ospitalità del nostro paese”.

Domenica 19 febbraio i cavalieri saranno protagonisti delle pariglie, in via Roma. Il giorno successivo spazio invece a Su lunisi de sa pudda: i cavalieri dovranno cercare di buttare già con un bastone una finta gallina. Il martedì grasso si chiuderà ancora con le pariglie e le premiazioni.

“Sarà il grande ritorno dopo due anni di stop”, dice il sindaco di Santu Lussurgiu Diego Loi, “finalmente riabbracciamo la normalità. A brevissimo avremo una riunione in Prefettura per definire i dettagli organizzativi. Non mi risulta che quest’anno ci saranno prescrizioni particolari dopo l’ultimo biennio di rinunce. Faremo di tutto perché Sa Carrela ‘e nanti torni nel suo massimo splendore”.

Il sindaco di Santu Lussurgiu Diego Loi

Fonte: Link Oristano

