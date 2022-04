Santu Lussurgiu

Dalle Palme alla Deposizione di Cristo, ecco gli eventi della Passione

Sarà una Settimana santa all’insegna della normalità a Santu Lussurgiu. Le confraternite si preparano a rivivere i momenti più suggestivi della Passione di Cristo, quest’anno con il ritorno della processione con il Crocifisso nelle vie del paese e l’allestimento in chiesa delle scene dell’Ultima cena e della Deposizione, tratte dal Vangelo.

Si comincia domenica prossima 10 aprile con la benedizione delle palme in chiesa, rinunciando tuttavia alla consueta processione per il rispetto delle regole anti-Covid. Sempre per il contenimento del virus, è vietata la distribuzione delle palme sul sagrato ma si potrà prendere il proprio ramoscello di ulivo in un cesto posto all’esterno della chiesa.

Martedì 12 si ricorderà la flagellazione di Cristo, seguita dalla processione accompagnata dal Miserere, il salmo penitenziale, intonato dal coro della confraternita di Santa Croce.

Giovedì 14 si rivivrà l’Ultima cena, con la riproduzione fedele dell’episodio riportato dal Nuovo testamento. Per quest’anno non ci sarà la lavanda dei piedi, sempre nel rispetto delle norme sul distanziamento per prevenire il Coronavirus. «Ci sarà però il tavolo dell’Ultima cena, con la rappresentazione della scena con gli Apostoli e Gesù», assicura Mario Corona, referente della confraternita del Rosario, una delle quattro organizzatrici dei riti della Settimana santa in paese.

Venerdì 15 si ripercorreranno gli ultimi momenti della vita di Gesù, che culmineranno con la deposizione dalla Croce. Il crocifisso in legno sarà portato a spalle dai confratelli per le vie del paese. Anche questo rito, come quello di giovedì, sarà seguito dalla processione, accompagnata dal coro della confraternita del Rosario.

«Le tappe del Venerdì santo sono le stesse del periodo prepandemico», precisa Corona. «Si parte da piazza San Pietro per proseguire lungo via Michele Obinu, via Gio’ Maria Angioy e via Santa Maria».

Domenica 17, il giorno di Pasqua, si celebrerà l’incontro tra la Vergine e il Cristo risorto. La statua della Madonna uscirà dalla chiesa in processione e si riunirà con quella di Gesù. Al termine, ci sarà la messa.

Per tutti gli eventi della Settimana santa resta l’obbligo dell’uso della mascherina all’interno della chiesa.

Martedì 5 aprile 2022