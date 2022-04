L’organizzazione dei festeggiamenti civili sarà in mano a un gruppo di giovani: “Dopo due anni durante i quali i comitati non si sono costituiti, ora dei giovani stanno organizzando”.

Saranno diversi uomini, divisi in compagnie, a occuparsi del taglio, che servirà anche a pulire i sentieri e migliorare la viabilità nelle strade al fine della prevenzione antincendio, con lo sfoltimento del sottobosco, in particolare di fillirea e lentisco.

Come da tradizione i preparativi per l’accensione del grande fuoco in onore della Santa cominceranno giorni prima: “Abbiamo richiesto e ottenuto l’autorizzazione da parte del Corpo Forestale per andare sul Monte Arci a tagliare la legna la mattina del 1° maggio”, ha spiegato il sindaco.

Dopo due anni di stop a causa del coronavirus, tornerà il falò in onore di Santa Giusta, previsto per la sera 13 maggio nell’omonima cittadina lagunare. Lo ha reso noto il sindaco del paese, Andrea Casu.

Andrea Casu

