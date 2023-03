A Santa Giusta niente aumenti su Imu e Tari e risparmi grazie all’energia fotovoltaica

Santa Giusta

Se ne discute questo pomeriggio in Consiglio comunale

Aliquote confermate per i cittadini di Santa Giusta sul fronte delle imposte. Durante la prossima seduta del consiglio comunale – fissata per questo pomeriggio – saranno approvate quelle per Imu e Tari del 2023, ma il sindaco Andrea Casu ha già rassicurato: “Non ci sono aumenti”.

“Abbiamo problemi a chiudere il bilancio, ma finché ce la facciamo non aumentiamo le tasse, soprattutto in un momento di aumenti generalizzati come questi”, ha detto ancora Casu.

Altri vantaggi per i cittadini, questa volta in materia di energia elettrica, potrebbero arrivare presto con la realizzazione di una comunità energetica.

“La farà a titolo gratuito un’azienda privata che sta installando oltre 10 ettari di impianti fotovoltaici nel corpo sud della zona industriale”, spiega il sindaco. “Per permettere il collegamento con la centrale Enel tramite un cavidotto sospenderemo gli usi civici per 6 mesi nelle zone interessate dal cantiere e in cambio otterremo questo vantaggio per i cittadini”.

Anche la sospensione degli usi civici in favore del Comune è tra i punti all’ordine del giorno della riunione del Consiglio comunale.