A Santa Giusta lezione sul Romanico sardo per gli universitari di Alghero e Oristano

Santa Giusta

Sabato un primo risultato dell’accordo fra la Fondazione e l’Ateneo di Sassari

L’Università di Sassari e il Consorzio Uno saranno ospiti del Centro europeo di documentazione del Romanico a Santa Giusta, per una importante lezione sui restauri delle chiese romaniche in Sardegna dall’Ottocento a oggi. L’appuntamento è per sabato prossimo, 10 giugno.

L’incontro tra la Fondazione Sardegna Isola del Romanico e l’Università di Sassari – in questo caso con la facoltà di Architettura, Urbanistica e Design di Alghero – parte da una convenzione di collaborazione firmata tra le parti nei giorni scorsi, che prevede anche questo genere di incontri e azioni di supporto reciproco alle diverse attività messe in campo dalla Fondazione o dall’Università.

Alla lezione, che inizierà alle 9.30, potranno partecipare gli studenti dalla Scuola di specializzazione in Beni archeologici di Oristano, del Dipartimento di Storia, Scienze dell’uomo e della Formazione, e gli studenti del Dipartimento di Architettura, Design e Urbanistica di Alghero.

La lezione sarà tenuta dal professor Bruno Billeci, docente dell’Università di Sassari e soprintendente per le province di Sassari e Nuoro, che parlerà dei restauri, e dalla professoressa Maria Dessì, che parlerà invece degli interventi che hanno interessato la Basilica di Santa Giusta, nella quale gli studenti si recheranno al termine della lezione per un sopralluogo di studio.

Per gli specializzandi dei due corsi è prevista anche la possibilità di partecipare su piattaforma online, iscrivendosi presso il Dipartimento di Architettura di Alghero, dal quale riceveranno il link per l’accesso a Microsoft Teams.