Santa Giusta

Contratti a tempo determinato con possibilità di stabilizzazione

A Santa Giusta si segnalano due offerte di lavoro da una cooperativa impegnata nel settore dell’agricoltura sociale e del recupero di soggetti svantaggiati, per l’accoglienza e l’inclusione sociale e socio-lavorativa di persone in esecuzione penale.

La prima possibilità d’impiego è per un agronomo/capo azienda agricola specializzato nella coltivazione in serra e in campo aperto, con funzioni anche amministrative. Dovrà gestire i processi aziendali gestionali e produttivi, svolgere attività di direzione con competenze funzionali alla scelta degli indirizzi produttivi e coordinare i processi di gestione attraverso il corretto uso delle risorse disponibili.

Sono richieste competenze anche in materia di legislazione fiscale tributaria, amministrazione, sicurezza del lavoro, organizzazione di impresa, gestione sostenibile delle risorse e sulla commercializzazione e promozione delle attività connesse al settore agricolo in cui opera la azienda. L’annuncio completo, qui .

La seconda offerta invece è per un educatore professionale. Opererà nell’ambito dei progetti della cooperativa e fra l’altro dovrà accompagnare ragazzi/e nel loro percorso di crescita, sostenerli nella gestione dei comportamenti e nel riconoscere e utilizzare al meglio le emozioni, con l’obiettivo di sviluppare le autonomie personali e favorire la motivazione al reinserimento socio-lavorativo.

Requisiti essenziali il possesso del titolo di una laurea in Scienze dell’educazione / Psicologia / Pedagogia e almeno due anni di esperienza in attività di mentoring-tutor per l’accompagnamento di persone svantaggiate. L’annuncio completo, qui . La selezione ha carattere d’urgenza.

La cooperativa, per entrambe le posizioni, offre un contratto a tempo determinato di un anno, full time, con possibilità di stabilizzazione.

Tempo fino al 25 gennaio per inviare la propria candidatura attraverso l’area riservata del portale di Sardegna Lavoro, seguendo le modalità illustrate in questa pagina .

Sabato, 20 gennaio 2024