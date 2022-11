Santa Giusta

Un’ora al mese di conversazione in limba nella biblioteca comunale

C’è ancora tempo per iscriversi ad “Arraxonendi”, l’iniziativa promossa dalla biblioteca comunale di Santa Giusta per diffondere la conoscenza e l’utilizzo della lingua sarda partendo dal basso.

Ci si potrà iscrivere entro il 15 novembre tramite il modulo disponibile online: basterà compilarlo per essere ricontattati con informazioni sui giorni e sugli orari degli appuntamenti.

La partecipazione è rivolta a tutti, sia a chi sa già parlare fluentemente ma anche chi ha qualche difficoltà o semplicemente vorrebbe avere più tempo e occasioni di fare un po’ di pratica.

L’iniziativa – che condivide i saperi e le conoscenze di chi ha voglia di mettersi in gioco e sperimentare le proprie conoscenze della lingua sarda – rientra nell’attuazione delle attività previste nel progetto “Biblioteca – una risorsa per la comunità”, finanziato dalla Fondazione con il Sud in collaborazione assieme a Centro per il Libro e la lettura, Studio e Progetto 2, Comune di Oristano, Comune di Santa Giusta e Fondazione Oristano.

Come funziona? Si tratta di un’ora al mese in uno spazio libero in cui chi partecipa potrà parlare di qualsiasi cosa con una sola unica regola: farlo in sardo. E per chi arriva e non sa di che parlare, nessun problema: verrà messo a disposizione dei partecipanti un “cestino” degli argomenti e delle parole da cui attingere per fare pratica con lessico, pronuncia, modi di dire e così via.

Per ulteriori informazioni si può contattare la biblioteca comunale di Santa Giusta al numero di telefono fisso 0783.358584 o tramite whatsapp al 348.4098937 oppure mandando una mail alla casella Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. .

