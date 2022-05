Grazie per aver letto questo articolo. Se vuoi commentarlo, accedi al sito o registrati qui sotto. Se, invece, vuoi inviarci un’informazione, una segnalazione, una foto o un video, puoi utilizzare il numero Whatsapp 331 480 0392, o l’indirizzo email Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

“Possiamo investire anche 450mila euro per la gestione Sic”, ha spiegato l’assessore all’Ambiente, Federico Salaris, “oltre 900mila euro per il parco Riberas, 130mila euro per il refugium pescatorum e 250mila euro per le strade delle particelle peristagnali. La valorizzazione di queste aree è una priorità per l’amministrazione comunale”.

Per stabilizzare la sponda interna dello stagno di Santa Giusta si è scelto di impiegare tecniche di ingegneria naturalistica. Grazie alle risorse arrivate da Cagliari, l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Andrea Casu conta inoltre di riqualificare l’area verde tra lo stagno e via Giovanni XXIII.

L’amministrazione comunale di Santa Giusta vuole affidare tra la fine di maggio e l’inizio di giugno la progettazione degli interventi di stabilizzazione della sponda interna dello stagno , soggetta a fenomeni di erosione. Insieme ad altri quattro programmi che interesseranno l’area peristagnale, sono in ballo interventi per un totale di quasi 2 milioni di euro.

Il Comune punta ad affidare entro l’anno progetti per quasi 2 milioni in totale

