A Santa Caterina di Pittinuri torna il mercato di Campagna Amica

Santa Caterina di Pittinuri

Appuntamento tutti i mercoledì di luglio e agosto

Da oggi, mercoledì 5 luglio, Campagna Amica torna a Santa Caterina di Pittinuri. Dopo la positiva esperienza degli scorsi anni, il mercato contadino si ripropone come strumento di servizio per residenti, vacanzieri isolani e turisti.

Tutti i mercoledì di luglio e agosto, dalle ore 8 alle 13, nell’ampia piazza del Centro Sociale si potranno acquistare le produzioni locali stagionali e di qualità: dal miele ai formaggi ovini, dalla frutta alla verdura, dallo zafferano ai legumi, dalle panadas locali alla pizza a chilometro 0, un buon ventaglio di prodotti a disposizione dei consumatori.

“La sensibilità dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco Andrea Loche”, afferma il direttore provinciale di Coldiretti Emanuele Spanò, “consente ai produttori di agri mercato Oristano di ritornare nelle borgate marine di Cuglieri. Il mercato, oltre a rappresentare uno strumento di servizio per la comunità locale e i vacanzieri, si propone come luogo per valorizzare e diffondere le tante peculiarità della nostra agricoltura”.

“Già stamane abbiamo registrato una buona presenza di consumatori, ci ringraziano per essere tornati qui a Santa Caterina di Pittinuri”, commenta il responsabile provinciale di Campagna Amica Serafino Mura, “il mercato è uno strumento di servizio che offriamo alla comunità. La ricetta vincente per noi è la qualità. A renderci felici è la soddisfazione dei produttori”.