Marrubiu

Molte adesioni anche dall’Oristanese, per una proposta di sviluppo che non lasci indietro nessuno

Riunire le giovani generazioni in nome di un cambiamento e di un futuro migliore, a favore di chi vive quotidianamente i disagi e le potenzialità inespresse della propria terra. È l’appello di “Sardegna chiama Sardegna”, la grande assemblea in programma domani mattina a Sant’Anna, frazione di Marrubiu, per la quale sono attese quasi 300 persone da tutta l’isola.

L’evento pubblico che inizierà alle 10 al centro polivalente “Padre G. Vaira” altro non è che una grande assemblea politica, promossa con un appello online firmato da quasi 80 under 40 provenienti da tutta la Sardegna e pubblicato sul sito sardegnachiamasardegna.eu. In soli dieci giorni, grazie al passaparola e al tam-tam sui social, in tanti si sono registrati per l’assemblea.

Voglio partecipare tanti giovani amministratori locali o impegnati nel mondo associazionistico, ma anche giovani senza nessun tipo di appartenenza, lavoratori e lavoratrici autonomi e dipendenti, figli e figlie del precariato. Tutti però accumunati da una stessa condizione: vivere in una terra “sempre più impoverita, spopolata e depressa”.

Tra di loro, una buona rappresentanza viene anche dall’Oristanese: come Francesca Atzas, 27 anni, di Sedilo; Cristiana Cacciapaglia, 28 anni, di Bosa; ma anche l’assessora alle Politiche sociali del Comune di Cabras, Laura Celletti, 33 anni; Sofia Cheratzu, 23 anni, di Ghilarza; Carlo Coni, 34 anni, di Laconi; Marco Contu, 28 anni, di San Vero Milis; Mauro Falchi, 29 anni, di Bosa; Ambra Floris, 37 anni, di Seneghe; Valeria Floris, 37 anni, di Sini; Claudia Licheri, 29 anni, di Abbasanta; Marika Pinna, 26 anni, e Giada Podda, 25 anni, entrambe di Gonnostramatza; Andrea Rizzu, 31 anni, di Simaxis, Anita Secci, 26 anni, di Ruinas e Nicola Usai, 33 anni di Cuglieri/Siamaggiore.

“Con questo evento vogliamo costruire una nuova idea di Sardegna”, dichiarano le promotrici e i promotori dell’iniziativa, “con una proposta di sviluppo per una modernizzazione finalmente endogena dell’isola e che punti più sull’egualità, partendo dall’ascoltare i bisogni delle persone comuni. La giornata di domani si articolerà in diverse tavole laboratoriali nelle quali affronteremo vari temi: ci sarà un tavolo dove si discuterà sul lavoro, energia e infrastrutture; un altro dedicato agli strumenti di partecipazione per una democrazia più diretta, o ancora alla cittadinanza inclusiva e alla sostenibilità».

“Siamo lavoratrici e lavoratori autonomi o dipendenti, in cerca di occupazione, studenti e studentesse. Viviamo vite precarie e ogni giorno ci impegniamo per vivere la nostra isola dignitosamente, mettendo le nostre energie nelle amministrazioni locali, nell’associazionismo, nel mondo della cultura e del volontariato. Ma questo impegno non basta più. Tutti gli indicatori e le vertenze aperte dipingono un’isola in caduta libera, nella quale è difficile immaginarsi un futuro”.

“Non è realistico delegare le soluzioni a chi ci ha irresponsabilmente condotto in questa situazione. La gran parte della classe politica al governo della nostra isola è clientelare, inadeguata al ruolo che svolge, subalterna a multinazionali, grandi aziende predatorie, fondazioni private e massoneria, che decidono le sorti della Sardegna senza mai essere stati eletti da nessuno”, proseguono i promotori dell’evento. “La Sardegna che ereditiamo da loro è sempre più impoverita, spopolata e depressa. Abbiamo sentito la necessità di agire concretamente, organizzando una chiamata pubblica aperta a tutti coloro che – indipendentemente da età ed esperienze pregresse – vogliono immaginare e costruire un’isola più giusta, sostenibile, generativa di opportunità, democratizzata e autodeterminata”.

“È illusorio pensare che possa bastare qualche nuovo nome e la solita alternanza tra gruppi di potere nelle prossime scadenze elettorali. Serve al contrario una solida alternativa politica che risponda concretamente alle diverse istanze sociali e che persegua una trasformazione profonda del quadro socio-economico con progetti credibili e pragmatici. Per costruirla, l’unica strada è quella di far irrompere nel dibattito pubblico i bisogni e i progetti di cambiamento della maggioranza delle persone che vivono quotidianamente i disagi e le potenzialità inespresse di questa terra”.

“Perciò, il 6 novembre apriremo un percorso di partecipazione inedito che ambirà a costruire un grande movimento di cambiamento politico e culturale, verso e oltre le prossime scadenze elettorali. Ci ritroveremo in tavoli di lavoro tematici, adottando strategie di partecipazione attiva e progettazione partecipata che nei prossimi mesi replicheremo in tutti i territori della Sardegna e online”.

Sabato, 5 novembre 2022