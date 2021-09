Dalle 16 alle 19 sarà inoltre possibile visitare la mostra fotografica sugli intrecci sanveresi allestita nella chiesa di San Salvatore sempre nel giardino del museo e la mostra etnografica “L’Arte dell’intreccio”, allestita presso il Centro visite Casa Ramsar, in via Santa Barbara.

Sarà un cammino tra strade in pietra, siti archeologici, mercati, fontane e vie cittadine solcate da uomini e donne in abiti tradizionali, immersi nella propria quotidianità.

Anna Rita Punzo proporrà un viaggio alla riscoperta della figura dell’esploratore genovese Enrico Alberto D’Albertis e un suggestivo itinerario attraverso le fotografie scattate dall’ex garibaldino, in visita al cugino, in un viaggio a ritroso nel tempo, lungo un percorso di riscoperta della memoria.

L’iniziativa, a cura di Anna Rita Punzo, è in programma sabato 25 settembre, alle ore 19, nel giardino del museo civico di via Santeru.

Fonte: Link Oristano

- SARDA NEWS -

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE DI OGGI



Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia.Sardanews.it - portale web informativo, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, autofinanziato e sostenuto dai banner pubblicitari che compaiono tra le notizie. Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser. Per info e segnalazioni scrivi a