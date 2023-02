A San Vero Milis si vota sul manifesto di intenti in difesa della sanità pubblica

San Vero Milis

In Consiglio comunale il testo proposto dal Coordinamento dei comitati

Il Consiglio comunale di San Vero Milis voterà la delibera sull’emergenza sanitaria in provincia di Oristano – e più in generale in Sardegna – proposta dal Coordinamento dei comitati sardi per la sanità pubblica. Il sindaco Luigi Tedeschi ha convocato l’assemblea in seduta straordinaria per domani, giovedì 16 febbraio, alle 19.30.

San Vero Milis sarà il primo Comune dell’Oristanese a prendere in esame il documento, che – tra le altre rivendicazioni – ribadisce la la contrarietà all’utilizzo dei medici in affitto, chiede di eliminare il numero chiuso per l’accesso al corso di laurea in Medicina e di potenziare le specializzazioni.

Il manifesto di intenti in difesa della sanità chiede che non si investa sul privato a discapito del pubblico, evidenzia la carenza di medici di famiglia, pediatri e guardie mediche, il depotenziamento degli ospedali e le grandi difficoltà dei Pronto soccorso. Tra le criticità segnalate ci sono anche le lunghe liste d’attesa per le visite specialistiche.