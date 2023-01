“Anche con giornate come queste, iniziamo da noi”, ha detto poi l’assessora Pili rivolgendosi ai ragazzi, “a promuovere comportamenti inclusivi e non divisivi, perché le differenze, anche quelle più grandi, siano sempre più sinonimo di ricchezza e non un ostacolo all’armonia tra le persone e i popoli”.

La cerimonia, presieduta dal sindaco di San Vero Milis, Luigi Tedeschi, ha avuto luogo presso il monumento nella via Armando Diaz, dove ebbe luogo l’incidente. Poi un omaggio alla memoria del giudice Cosimo Orrù, per concludere nell’aula consiliare con la consegna della Costituzione della Repubblica Italiana e dello Statuto della Regione Sardegna agli alunni delle prime classi della scuola secondaria di primo grado.

Foto Ufficio stampa Regione Sardegna

Fonte: Link Oristano

