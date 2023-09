A San Vero Milis 200 atleti per il torneo di beach volley di Alessia Orro

San Vero Milis

Appuntamento mercoledì negli impianti sportivi del centro Il Nuraghe

Saranno circa 200 gli atleti, piccoli e grandi, che parteciperanno alla prima edizione del torneo di beach volley di Alessia Orro, in programma mercoledì prossimo, 27 settembre a San Vero Milis, negli impianti sportivi del centro Il Nuraghe. Le partite avranno inizio alle ore 16.

La manifestazione è stata presentata questo pomeriggio dalla campionessa originaria di Narbolia. La palleggiatrice dell’Italvolley femminile e dell’Allianz Vero Volley Milano ha sottolineato l’ambizione di trasformare il torneo in un appuntamento fisso da riproporre ogni anno. Ha curato la parte tecnica di questa prima edizione la Sunvolley, società attiva da oltre vent’anni tra San Vero Milis e più recentemente Narbolia.

Nelle strutture del centro Il Nuraghe erano presenti anche il sindaco di San Vero Milis Luigi Tedeschi, il presidente della Sunvolley Giampaolo Enna, il presidente Fipav Centro Sardegna Roberto Puddu e il delegato Fipav Sardegna e delegato del beach volley Luca Meletti. C’era poi Michele Orro, zio di Alessia e responsabile del centro Il Nuraghe che ospiterà la manifestazione.

È intervenuta pure Paola Panico, direttrice tecnica della Sunvolley, che ha ringraziato Orro per aver scelto la società e ha ricordato i trascorsi sportivi di Alessia proprio con la maglia della Sunvolley.

Mercoledì sono in programma un torneo di Volley S3 misto per gli atleti nati tra il 2012 e il 2014; un torneo 4×4 Under femminile e uno maschile per i nati dal 2009 al 2011; un torneo Open 4×4 misto per i nati fino al 2008. Sono attese a San Vero Milis rappresentative da tutto il centro Sardegna, ma anche da Sassari, Santa Maria Navarrese, Borore e Bolotana.

Orro, chiaramente, sarà presente all’evento. È stato inoltre previsto uno spazio per permettere ad Alessia di incontrare i bimbi.

Reduce dal quarto posto agli Europei con la maglia della Nazionale, la palleggiatrice ha già iniziato la preparazione pre-campionato con l’Allianz Vero Volley Milano. L’esordio in Serie A1 della formazione lombarda sarà domenica 8 ottobre all’Allianz Cloud di Milano contro Busto Arsizio.

Lunedì, 25 settembre 2023