Grandissimo successo per ” Old Cars Friends Day “, la manifestazione dedicata alle auto d’epoca ed agli abiti in stile Vittoriano che si e’ tenuta a San Sperate per l’Epifania . L’evento, organizzato da “Marotto Sound Events”, ha visto la partecipazione di numerose auto storiche provenienti da tutta la Sardegna . In evidenza tra le altre , una Ansaldo 4 F Torpedo del 1927, una Fiat 508 C del 1937, una Lancia Aprilia Pininfarina Trasformabile del 1938, una Fiat 1100 E del 1949 ed una Riley RME del1954. Il numeroso pubblico presente ha potuto così osservare una vasta rassegna di prestigiose automobili provenienti da numerose località dell’ Isola ed ammirare gli stupendi abiti in stile vittoriano indossati per l’occasione.

Giuseppe Tamponi

