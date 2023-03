A San Sperate il carnevale non è finito: oggi sfilate in maschera, coriandoli e frittelle

Il carnevale non è finito: ancora sfilate in maschera, coriandoli e frittelle per tutti.

Appuntamento questo pomeriggio alle 16.30 da via Bau Ninni Cannas. È vero, dopo due anni di stop e restrizioni tanta è la voglia di è festeggiare la libertà ritrovata ed è bene farlo anche oltre il periodo usuale. Quindi, per gli irriducibili del carnevale, è imperdibile l’appuntamento di oggi: è prevista la partecipazione straordinaria de “Sa Ratantira” del Villaggio Pescatori di Cagliari.

La sfilata, dopo aver percorso le vie del centro abitato, si concluderà in Piazza Gramsci con musica, balli, zeppolata e premiazioni.