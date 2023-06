A San Nicolò d’Arcidano 25 opportunità di lavoro

San Nicolò d’Arcidano

In diversi settori. In un caso si offre contratto a tempo indeterminato

A San Nicolò d’Arcidano diverse offerte di lavoro in vari settori professionali. Per una di queste si offre un’assunzione a tempo indeterminato, per le altre contratti a tempo determinato.

Per cominciare, i centri estetici Vanity Labs di San Nicolò d’Arcidano, Mogoro e Oristano sono alla ricerca di una estetista qualificata con esperienza comprovata da inserire nel loro team. La sede di lavoro sarà a San Nicolò d’Arcidano. Tra i requisiti, competenze nell’epilazione con cera, luce pulsata, laser, ago, nel settore dell’onicotecnica, trattamenti viso e corpo, massaggi. Si richiede di inviare il curriculum con fotografia allegata.

Tempo fino al 15 agosto per inviare la propria candidatura attraverso l’area riservata del portale di Sardegna Lavoro, seguendo le modalità illustrate in questa pagina . È possibile leggere l’annuncio completo di lavoro nel sito di Sardegna Lavoro al seguente link .

Altre 24 offerte di lavoro provengono dal settore dell’agricoltura. Un’azienda è alla ricerca di 20 braccianti agricoli, da impiegare nella raccolta di angurie e meloni in campo aperto. Non è richiesta esperienza nella mansione. Si offre contratto a tempo determinato.

Gli operai selezionati saranno impegnati per l’intero periodo di raccolta delle angurie e dei meloni. L’azienda che produce colture diverse e in caso di collaborazione con esito positivo si potrebbero creare le basi per rapporti futuri.

Sempre nello stesso settore, possibilità d’impiego anche per un mulettista. Il candidato selezionato dovrà occuparsi del carico e scarico del prodotto (in arrivo in stabilimento e in partenza verso il cliente) mediante l’utilizzo del muletto. Si offre contratto a tempo determinato per 2/3 mesi, con possibilità di proroga.

Infine, si ricercano tre conducenti di trattore agricolo. I candidati selezionati verranno inseriti in organico con la mansione di trattorista. Svolgeranno quindi la propria attività lavorativa nei campi aziendali e dovranno occuparsi della conduzione del trattore per lavorazioni agricole. Si offre contratto a tempo determinato con possibilità di proroga.

Sabato, 24 giugno 2023