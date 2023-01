Imminente dunque la partenza della prima tranche di lavori. “La ditta ha già ricevuto l’incarico e inizierà non appena il maltempo lo permetterà. Noi eravamo pronti a dare l’avvio prima delle piogge, ma alcune lungaggini burocratiche ci hanno rallentato”, ha concluso il sindaco. “A breve individueremo le altre due località in cui interverremo nei prossimi due anni”.

“Durante la bonifica della zona sono state create delle pendenze che non rispettavano l’assetto originale del territorio, impedendo all’acqua di confluire correttamente”, ha continuato Fanari. “Nel corso del tempo si è poi proceduto con la chiusura di alcuni canali, con conseguenti problemi in caso di piogge. Vogliamo quindi riaprire i canali attualmente chiusi e procedere con la pulizia di quelli presenti”.

“Abbiamo partecipato a un bando regionale grazie al quale abbiamo ottenuto dei fondi da utilizzare in tre annualità, quindi con conclusione dei lavori prevista per il 2025”, ha spiegato il sindaco Davide Fanari. “Saranno tre le zone di intervento: partiremo dalla località residenziale Sa Riforma, particolarmente colpita dai problemi causati dalle acque dell’agro”.

In partenza a San Nicolò d’Arcidano il primo di tre importanti lavori di sistemazione dei canali, per scongiurare nuovi allagamenti e disagi in caso di forti piogge.

Fonte: Link Oristano

