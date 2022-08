Grazie per aver letto questo articolo. Se vuoi commentarlo, accedi al sito o registrati qui sotto. Se, invece, vuoi inviarci un’informazione, una segnalazione, una foto o un video, puoi utilizzare il numero Whatsapp 331 480 03 92, o l’indirizzo email Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

In questi giorni il fenomeno sarà però meno visibile del solito perché la luna sarà più luminosa. Venerdì 12 agosto il satellite sarà infatti in fase di plenilunio e avrà raggiunto anche il punto della sua orbita più vicino alla Terra. Sarà la quarta e ultima Superluna del 2022.

Osservare le Perseidi è semplice, non occorre dotarsi di strumenti particolari. “Consiglio di recarsi in luoghi non affollati e poco illuminati”, prosegue l’astrofisica di Marrubiu. “Le spiagge sono l’ideale, così come la montagna o le campagne lontane dai centri abitati. Il fenomeno è visibile abbastanza facilmente, ma è molto meglio se il cielo non è illuminato da luci artificiali. Appassionati e astrofili possono osservarle anche a occhio nudo”.

La notte di San Lorenzo porta con sé le stelle cadenti. Anche nell’Oristanese sono tanti gli appassionati che, alzando lo sguardo al cielo, non si lasceranno scappare l’opportunità di osservare le Perseidi, magari esprimendo un desiderio al loro passaggio, come tradizione vuole.

Il suggerimento dell’astrofisica Chiara Aroffu: “Punti di osservazione isolati, in spiaggia o in montagna”

