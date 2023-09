A San Giovanni di Sinis una serata per ricordare Michela Murgia, tra fede e confronto

Cabras

Saranno presenti anche don Antonio Pinna e Marinella Perroni

A poco più di un mese dalla morte di Michela Murgia, chi le ha voluto bene ha deciso di ricordarla con una messa e un momento di condivisione.

L’appuntamento è fissato per sabato 16 settembre alle 17.30, a San Giovanni di Sinis, la borgata marina dove ha vissuto con la famiglia e dove il fratello ancora oggi gestisce un ristorante.

L’iniziativa in memoria di Michela Murgia sarà aperta da un dialogo tra don Antonio Pinna e Marinella Perroni, che la scrittrice cabrarese indicava come i suoi maestri nell’ambito degli studi teologici.

Seguirà la messa in suffragio, al termine della quale chi vorrà potrà trattenersi sul sagrato per ricordare insieme Michela Murgia e per chiacchierare un po’, come hanno scritto gli organizzatori.

Michela Murgia è morta il 10 agosto, per un tumore ai reni al quarto stadio: lei stessa aveva rivelato d’essere gravemente malata qualche mese, prima in un’intervista al Corriere della Sera. Aveva 51 anni.

Martedì, 12 settembre 2023