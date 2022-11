Per gli amanti del passato e degli usi e costumi che hanno caratterizzato il periodo storico in Sardegna,

con il contributo e il patrocinio della amministrazione comunale di San Gavino Monreale sabato 03 dicembre alle ore15,30 presso il Museo Dona Maxima in via Amsicora si terrà “Conversazione sul Giudicato d’ Arborea: La storia del Giudicato da Mariano IV a Guglielmo II di Narbona”.

Interverranno Grazia Villani, Giovanni Battista Mallica e

il maestro Marco Meloni

accompagnerà la conversazione con brani musicali del periodo.

Conduce Gianluca Medas.

L’evento ha rivissuto domenica, presso il cortile Casa Mereu, il processo ad Eleonora d’Arborea che, ancora oggi, rappresenta un personaggio cardinale non solo nel contesto storico isolano, bensì nel panorama di tutta l’epoca medievale universale. “Infatti l’operato della Giudicessa possiede caratteri d’innovazione e modernità insoliti rispetto alle legislazioni giuridiche ed amministrative del tempo – spiega il vicesindaco e assessore al Turismo e ai Grandi Eventi Nicola Ennas – segnando la storia del diritto europeo in generale.

È alla luce di ciò ed in considerazione delle tracce tangibili lasciate dalla Giudicessa nella nostra

comunità, dunque, che deve inquadrarsi la rievocazione storica del periodo giudicale”.

“È di fondamentale importanza – prosegue Ennas – perpetuare la memoria di un personaggio del calibro di Eleonora

d’Arborea, la quale ha segnato la storia della Sardegna ed è legata a doppio filo con le nostre radici.

Auspichiamo una nutrita partecipazione, in quanto ricordare Eleonora d’Arborea equivale a

riappropriarci del nostro patrimonio storico e del nostro capitale culturale”.

- SARDA NEWS -

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE DI OGGI



Leggi tutte le notizie del giorno in Sardegna

Leggi tutte le Offerte di Lavoro in Sardegna

Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. *La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia.Sardanews.it - portale web informativo, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, autofinanziato e sostenuto dai banner pubblicitari che compaiono tra le notizie. Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser. Per informazioni e segnalazioni scrivi al nostro indirizzo e-mail