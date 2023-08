A Samugheo un’estate ricca di appuntamenti. E a settembre visite guidate al castello di Medusa

Eventi In occasione delle Giornate europee del patrimonio

Il castello di Medusa - Foto Istituto Italiano dei Castelli

Samugheo

In occasione delle Giornate europee del patrimonio

Con l’inaugurazione di Tessingiu è entrata nel vivo l’estate a Samugheo. Sabato prossimo, 5 agosto, al Murats aprirà anche Inventario 20 , la terza biennale sulla Fiber-art della Sardegna. Ma gli appuntamenti non finiscono qui.

A cavallo tra la fine di agosto e l’inizio di settembre da non perdere la festa in onore di San Basilio. Inoltre, sabato 23 settembre e domenica 24 anche Samugheo parteciperà alle Giornate europee del patrimonio, in collaborazione con l’Istituto Italiano dei Castelli.

“In quell’occasione”, annuncia l’assessora comunale alla Cultura, Elisabetta Sanna, “apriremo il sito del castello di Medusa, con visite guidate affidate agli studenti del Convitto nazionale di Cagliari e dall’Istituto Italiano dei Castelli”.

Giovedì, 3 agosto 2023

Grazie per aver letto questo articolo. Se vuoi commentarlo, accedi al sito o registrati qui sotto. Se, invece, vuoi inviare alla Redazione di Linkoristano un’informazione, una segnalazione, una foto o un video, puoi utilizzare il numero Whatsapp 331 480 03 92, o l’indirizzo email Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

commenta