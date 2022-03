Il Comune, beneficiario di un finanziamento regionale di 100 mila euro, ha appaltato i lavori di restauro delle statue menhir rinvenute in località Linn’è Cresia e in altri siti nel territorio del paese del Mandrolisai, aggiudicati dalla ditta di restauro cagliaritana di Giuliana Fenu.

Basilio Patta

I primi sono stati ritrovati nel 1992. Si trattava di importanti ritrovamenti che avevano dato il via a campagne di scavo. Alcune statue risalenti al 3000 a.C., erano state rinvenute in prossimità di una tomba dei giganti di 1500 anni posteriore, molte inglobate in numerosi muretti a secco.

Un altro menhir ritrovao i a Samugheo

