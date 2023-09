A Sagama incoronati i campioni sardi Csain della cronometro. Primo assoluto Andrea Costanzo di Terralba

Sagama

La prova è stata organizzata dalla società Muristene

Andrea Costanzo, ciclista originario di Terralba di 38 anni, tesserato per la Ciclobottega di Sassari, ha vinto con una grande prova la cronometro di Sagama, organizzata domenica scorsa dalla società sportiva Muristene, in collaborazione con le Aquile di Macomer e con il patrocinio del Comune di Sagama. La gara era valida come prova unica del Campionato regionale a cronometro dell’ente di promozione sportiva del Csain.

I 6,9 chilometri del percorso sono stati percorsi dal primo arrivato in 8 minuti e 24 secondi alla strepitosa media di 49,3 km/h. Altri sei dei 27 corridori partecipanti, inoltre, sono riusciti a scendere sotto i 9 minuti, facendo registrare oltre 46 km/h di media nel percorso ondulato, che dopo la partenza da Murenda prevedeva i passaggi nei falsipiani di San Michele e di Orighìo e poi nella veloce discesa di Sa Costa nella SP34, con i due strappetti di Codinatta e dentro Sagama prima dell’arrivo.

La seconda piazza assoluta, con un distacco di 14 secondi, è stata conquistata da Paolo Massenti, ciclista della Bike Tour 4 Mori di Guasila. Terzo posto a 21 secondi per il veterano di Porto Torres Lelio Consani della Ajò Cicling Team, classe ’72 con oltre 40 anni di attività.

Quarto posto a 24 secondi per Massimo Pintori della Donori Bike, originario di Florinas. E poi quinto a 26 secondi l’atleta locale Aldo Edward Mura della società Muristene di Sagama, che ha sfiorato il podio assoluto.

Sotto i 9 minuti anche Valentino Valdes della Sestu Bike, con Roberto Usai, Federico Selis, Cristiano Carcangiu e Alessandro Serra a chiudere la top 10.

Tra la donne, è stata appassionante la sfida tra Antonella Marras della Monteponi Iglesias e Anna Carla Piredda della Dimonios Bike Team di Carbonia, separate da appena 20 secondi.

I titoli di Campione regionale Csain specialità cronometro individuale sono stati assegnati ai seguenti corridori:

M3 Paolo Massenti (4 Mori Bike- Guasila);

M4 Gianluca Sanna (Linas Bike Gonnosfadiga);

M5 Lelio Consani (Ajò Cicling);

M6 Roberto Usai (Sestu Bike);

M7 Salvatore Daga (Ajò Cicling);

M8 Giuseppe Fara (Muristene Sagama);

Woman1 Marras Antonella (Monteponi Iglesias).

Classifiche di categoria:

M1 1 Valentino Valdes (Sestu Bike);

M2 1 Andrea Costanzo (Ciclobottega SS) 2 Nicola Concas (Dueppi Cicling);

M3 1 Massenti Paolo (Bike Tour 4 Mori), 2 Mura Aldo E. (Muristene), 3 Carcangiu Cristiano (Mas Bike);

M4 1 Massimo Pintori (Donori Bike), 2 Gianluca Sanna, 3 Emanuele Loriga (Monteponi);

M5 1 Lelio Consani (Ajò), 2 Federico Selis (Dimonios Bike), 3 Pintus Antonello (Linas Bike);

M6 1 Roberto Usai (Sestu Bike), 2 Piga Antonio (Team Sassari), 3 Chessa Antonio (Cannedu Ittiri);

M7 1 Salvatore Daga (Ajò), 2 Giovanni Uccheddu (Dimonios), 3 Paolo Pintus (Il Fornaio), M8 1 Giuseppe Fara (Muristene);

W1 1 Antonella Marras (Monteponi) 2 Anna Carla Piredda (Dimonios).

Buone prove anche degli altri atleti della Muristene: Giovanni Rosa ha conquistato il quarto posto nella categoria M5, dove erano presenti due “big” come Consani e Selis; Simone Carboni, invece, è arrivato quinti nella categoria M3.

La manifestazione si è svolta senza nessun incidente grazie alla sicurezza garantita dalla staffetta dei motociclisti delle Aquile di Macomer, Compagnia barracellare di Tinnura, dalla polizia locale del Comune di Scano di Montiferro e dai volontari della Muristene. Presente anche l’ambulanza della Lavos di Sindia. La gara è stata diretta da Roberto Rosellini e dalla giudice Rosalba Zucca.

A premiare i partecipanti sono stati i bambini del paese. La mattinata si è chiusa con il pasta party, poi nel pomeriggio sono state svolte altre attività di intrattenimento sempre a cura della Muristene.